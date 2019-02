Bandırma'da akademik başarı ödülleri verildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde “Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni” düzenlendi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen “Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni”nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi ve “2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı” gerçekleştirildi.

Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı, akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Süleyman Özdemir, “Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015 yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25. olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26 yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en az 3 kere toplanıyoruz” dedi.

Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.

Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.