Bandırma'da arabaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arabaya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yoldan geçen bir vatandaşın park halindeki araçtan yavru kedi sesi geldiğini duyarak haber vermesinin ardından araç sahibinin ve çevredekilerin çabaları yetersiz kalınca durum itfaiyeye bildirildi. Bir süre sonra yavru kedi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Daha sonra olaya müdahale etmek için gelen polis aracının arka teker kısmına kaçan kedi, oradan da kurtarıldı. Havanın sıcak olmasından dolayı yavru kedinin baş kısmı yıkanarak su verildi. Herhangi bir yarası bulunmayan kedi, bir kutuya konularak bir dükkana bırakıldı.