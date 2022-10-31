Bandırma'da araç takla attı; 1 kişi yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak takla atmaya başladı, orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların olayı görmesiyle 112 Acil Sağlık Ekiplerine ve İtfaiye Ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sürücü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.