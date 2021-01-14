Bandırma'da aşılama çalışmaları başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs pandemisine karşı aşılama çalışmalarına başlandı.

2020 Mart ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği koronavirüs hastalığına karşı Çin'den Türkiye'ye getirilen Corona Vac aşıları Bandırma'ya geldi. Gelen aşılardan ilki Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ethem Karpuz'a yapıldı.

Aşılama çalışmalarının Bandırma'da ilk etapta hastane ve sağlık ocaklarından bulunan sağlık çalışanlarına gerçekleştirileceği öğrenildi.