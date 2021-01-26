Bandırma'da aşılama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Covid 19 pandemisine karşı aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Bandırma'da da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz "Hiçbir aksama olmadan planlanan aşılama programımıza devam ediyoruz" dedi.

"Öncelikle sağlık çalışanlarını aşılayarak başladığımız aşılama çalışmalarında sırasıyla Huzurevinde kalanlar ve çalışanları aşılandı" diyen İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz “Daha sonra Sevgi Evlerinde çalışan personel aşılandı. Çocuklarımız 18 yaşından küçük oldukları için Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımızı aşılamadık. Sağlık çalışanlarımızın ardından 90 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasına geçtik. Bu yaş grubundaki vatandaşlarımıza aşılama için 3 seçenek sunduk. İsteyenlere hastanede, isteyene Aile Sağlık Merkezlerinde isteyenlere de evlerine giderek aşılama işlemini gerçekleştirdik. Bu yaş grubunun ardından 85 yaş üstüne aşılamaya başladık. Dün gelen programa göre de bugün itibari ile 80 yaş üstü vatandaşlarımızı aşılamaya başlıyoruz. Bu gruba giren vatandaşlarımızın mutlaka randevu sisteminden randevu almaları gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımız ya Sağlık Bakanlığımızın 182 numaralı hattından ya da e-devletten randevu alabilecekler. Bu konuda muhtarlar aracılığı ile de bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Aşılamada hiçbir sorun yaşamıyoruz. 7 ekibimizle beraber sahada mobil hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.