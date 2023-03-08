Bandırma'da baca yangını mahalleliyi korkuttu

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesinde 35. Sokakta bulunan bir binada, baca yangını meydana geldi.

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar hemen yangını itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bacada çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangın sonrası bacada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Polis ekipleri çıkan baca yangını ile ilgili inceleme başlattı.