Bandırma'da balık tezgahlarında yoğunluk

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık halinde palamut balığı tanesi 50 liradan satılıyor.

Bandırma Balık Hali'ndeki balık tezgahlarında palamut balığı ve sardalya balığı büyük ilgi görüyor. Balık halindeki vatandaşların oluşturdukları yoğunluktan balıkçılar memnun. Balıkçı Barış Yıldız, "15-20 gündür palamut balığında bolluk var. İri palamutların tanesi 50 lira oldu. Tanesi bir kilograma yakın geliyor. Daha küçük boyları 25-35 lira arasında tezgahta yerini alıyor. Palamut balığının fiyatları bu fiyatlardan aşağıya düşmez. Bu fiyatlara artık dolabınıza koyun. Tuzlama da yapılabilir. Şimdi sardalya balığının zamanının geçmesine az kaldı. Eylül ayının sonlarında sardalya balığının artık yağlısı bitiyor daha sonraları kızartmaya gidiyor. Ay sonuna kadar sardalya balığı tüketilmeli" dedi.