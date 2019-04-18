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Bandırma'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, olay 21.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, O.B., B.T ve M.N. vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi. Kavgaya karışanlardan H.S. isimli kişi yakalanarak sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere 17 Eylül Karakoluna götürüldü. Olay yerinden kaçan A.S.'nin aranmasına devam ediliyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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