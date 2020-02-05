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Bandırma'da bin 600 kilo kaçak midye yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasında bin 600 kilo midye ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasında bin 600 kilo midye ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçlarına engel olmak için icra edilen çalışmalar dahilinde bir kamyonetin kasasında bin 600 kilo midye ele geçirildi. Araçta bulunan D.D. ve F.D. isimli şüpheliye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet" suçundan para cezası kesilirken, muhafaza altına alınan midyeler Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek denize döküldü.

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