İhlas Haber Ajansı

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Bandırma'da bir ayda bin 133 motosiklet denetlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından şubat ayında bin 133 motosiklet denetlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından şubat ayında bin 133 motosiklet denetlendi.


Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından şubat ayında ilçenin çeşitli yerlerinde yapılan trafik denetleme uygulamalarında bin 133 motosiklet denetlendi, 212 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 92 bin 432 lira para cezası kesildi ve 18 motosiklet ise trafikte men edildi.

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