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Bandırma'da bir mağazada yangın paniği

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Sahilyenice kırsal mahallesinde bir mağazada yangın çıktı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Sahilyenice kırsal mahallesinde bir mağazada yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Bandırma Sahilyenice kırsal mahallesinde henüz sebebi bilinmeyen bir mağazada yangın çıktı. Yangında sulama aletleri ile bir traktör küle dönerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Jandarma ekipleri yangın ilgili inceleme başlattı.

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