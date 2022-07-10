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Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunun Bandırma Açık Cezaevi’nin jeneratör odasında yangın meydana geldi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunun Bandırma Açık Cezaevi'nin jeneratör odasında yangın meydana geldi.


Yangın, saat 20.00 sıralarında Bandırma Açık Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 4 araç 9 personelle olay yerine hareket ederek, yangını 2 saat süren çalışmayla kontrol altına aldı.

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