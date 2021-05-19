Bandırma'da coşkulu 19 Mayıs konvoyu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bandırma Belediyesi tarafından konvoy düzenlendi.

Bandırma belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan etkinlikte saatler 19.19'u gösterdiğinde istiklal marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Belediye binası önünden başlayan araç konvoyu tüm kentte coşku oluşturdu. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, siyasi partilerin ilçe başkan ve yoneticileri ile Belediye Meclis Üyelerinin üstü açık otobüs ile vatandaşları selamlamasına vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden Türk Bayrakları sallayarak cevap verdi.