Bandırma'da daire yangını endişeye neden oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dairede çıkan yangın, endişeye neden oldu.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Paşabayır Mahallesi 10 sokakta bir dairede yangın çıktı. Kiracı M.Z.'nin oturduğu dairede çekyat ve masa alevlere teslim olurken, Bandırma itfaiye ekiplerinin olay yerine kısa zamanda müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.