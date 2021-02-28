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Bandırma'da denetimler arttırıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimlerin arttırıldığı gözlemlenirken, vatandaşların da kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimlerin arttırıldığı gözlemlenirken, vatandaşların da kısıtlamaya uyduğu görüldü.


Bandırma'da korona virüs vakalarındaki artışın ardından denetimler de arttırıldı. Hafta içerisinde Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar tarafından yapılan açıklamada ilçedeki korona virüs vakalarında artışların yaşandığı ve denetimlerin daha da sıklaştırılacağı ifade edilmişti. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimle arttı. Polis ekipleri kentin giriş ve çıkışları başta olmak üzere ana arterlerde sabahın ilk saatlerinden geceye kadar sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde araçlarıyla ve yaya olarak dışarı çıkan vatandaşların izin belgeleri sorgulanırken, market ya da fırınlardan ihtiyaçlarını karşılamak için çıkan vatandaşlar da ikamet adreslerine en yakın market ve fırınlara gitmeleri konusunda uyarıldı.


Bandırma'da vatandaşların geneli sokağa çıkma kısıtlamalarına uyum sağlayarak hafta sonu kentin cadde ve sokaklarını adeta sessizliğe terk etti.

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