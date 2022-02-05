İhlas Haber Ajansı

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Bandırma'da deniz çekilmesi bir aydır devam ediyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaklaşık 15 metre çekilen deniz, bir ay geçmesine rağmen eski haline gelmedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaklaşık 15 metre çekilen deniz, bir ay geçmesine rağmen eski haline gelmedi.


Bandırma'da bir ay önce 15 metre kadar çekilen denizin eski haline dönmemesi şaşırtıyor. Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu bir ay önce yaklaşık 15 metre çekildi. Marmara Denizi'nde çekilmenin bir aydır devam etmesi şaşırtıyor. Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı. Deniz seviyesinin ne zaman eski haline döneceği merak ediliyor.

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