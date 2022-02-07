İhlas Haber Ajansı

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Bandırma'da deniz çekilmesini vatandaşlar merakla izliyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir aydır devam eden deniz çekilmesini vatandaşlar meraklı gözlerle inceledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir aydır devam eden deniz çekilmesini vatandaşlar meraklı gözlerle inceledi.


Bandırma'da deniz çekilmesi bir aydır devam ediyor. Deniz çekilmesi haberini alan vatandaşlar, çekilme meydana gelen bölgeye gelerek meraklı gözlerle denizi izliyor. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte deniz çekilmesiyle oluşan mini plaja gelerek incelemelerde bulundu. Veliler kumsalda inceleme yaparken çocuklarda bol bol oyun oynadı. Vatandaşlar meraklı gözlerle deniz çekilmesini izlerken, çekilmenin ne zaman biteceğini herkes merakla bekliyor.

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