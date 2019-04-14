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Bandırma'da deniz kirliliği

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sahil kenarındaki kirlilik vatandaşların tepkisini çekti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahil kenarındaki kirlilik vatandaşların tepkisini çekti.


Bandırma'da günlerdir etkili olan poyraz rüzgarlarıyla sahil bandında biriken çöpler vatandaşlar tarafından da olumsuz karşılanıyor. Bandırma sahillerinde görülen deniz kirliliği tabakasının vatandaşları rahatsız etmesiyle, Belediye ve Liman Başkanlığı'na şikâyet telefonlarının arttığı öğrenildi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar bu görüntüden oldukça şikayet ederken acilen önlem alınmasını iatedi.

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