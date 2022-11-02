Bandırma'da "Destek Eğitim Kurs Merkezi" açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye tarafından projelendirilen ve kurulan Destek Eğitim Kurs Merkezinin resmi açılışı yapıldı.

Bandırma Destek Eğitim Kurs Merkezi Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından açıldı. 2021 yılında yapımı tamamlanan İhsaniye Mahallesi, 46 Sokak'ta, No:5'te bulunan merkezin açılışı törenle gerçekleşti. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Bandırma Belediyesi olarak en çok eğitimi önemsediklerine dikkat çekerek, "Okullarımızın ihtiyaçlarını, öğretmen ve öğrencilerimizin taleplerini karşılayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyor, geleceği şekillendirecek robotik ve robotik kodlama gibi eğitimlerin yaygınlaşması için uğraşıyor, farkındalık yaşatacak projelere destek veriyoruz. Özel sektörün bir yatırım alanı olarak görmesi sonucunda iyi bir eğitime ulaşmak hem çok zor hem de oldukça pahalı hale geldi. Ülkemizin ekonomik durumu maalesef bu kadar kötüyken, artık neredeyse hiçbir şeyde eşitlik ve adalet duygusu kalmamışken Bandırma Belediyesi olarak küçük de olsa bir fark yaşatmak istedik. Ekonomik alım gücü düşük olan ailelerin çocukları da bu ülkenin çocuklarıdır. Ve onların da iyi bir eğitim ve öğretim alma hakkı vardır. Eğitimde fırsat eşitliği yaşatmak, çocuklarımıza özgüven ve başarma duygusu aşılamak için, yıllarca Nikah Salonu binamızda düşük ölçekli yaptığımız eğitime destek kurslarımızı, daha büyük ölçekte ve daha çok çocuğumuza ulaşabilmek adına yeni bir hedef çizdik. 5 katlı kendi binasında, kendi özel yönetimi, 17 branş öğretmeni, 8 özel dersliği ve günümüzün tüm teknolojisini barındıran son derece donanımlı yapısıyla, tamamen ücretsiz eğitim ve öğretim veren: Bandırma Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Destek Eğitim Kursu bugün 352 öğrencisine eğitim ve öğretim veriyor. İlköğretim çağındaki öğrencilere; matematik, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi dersleri verilirken Lise öğrencileri için; Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, tarih matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya dersleri eğitimi veriliyor. Ayrıca 12. sınıf ve mezun öğrencilere de üniversiteye hazırlık kursları veriliyor. Bandırma Belediyesi Destek Eğitim Kursunda sadece branş ders eğitimleri değil aynı zamanda iyi bir insan, topluma faydalı birey olmanın yolları konusunda öğretim de veriliyor. Geleceğimizi bugünden inşa etmenin en önemli yolu iyi bir eğitim ve sorumluluk duygusuyla perçinlenmiş öğretimden geçiyor. Bandırma Belediyesi olarak daha çok çocuğumuza bu konuda yardım edebilmek, onların geleceğe hazırlanmasında pozitif yönde katkı sağlayabilmek adına Destek Eğitim Kursumuzu baştan sona yeniledik ve yapılandırdık. Bandırmalı çocuklarımıza ve sevgili ailelerine hayırlı uğurlu olsun." dedi.