Bandırma'da DİGSİAD açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Doğu ve Güneydoğu İşadamları Derneği (DİGSİAD) düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, STK'ların başkan ve yöneticileri, Balıkesir Büyükşehir ve Bandırma Belediyesi'nin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Dernek Başkanı Faruk Bozkurt, "Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan, farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış, insanlığın ve inancın doğduğu şark topraklarından bu bölgeye göç etmiş, iş insanları olarak bir araya gelişimizin sembolü olan, derneğimizin açılışını yapmak üzere buradayız. Uzun zamandır özlemini çektiğimiz, gönüllülük, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, toplumumuzun birlik ve bütünlük unsurlarını içinde barındıran, siyasi hiçbir faaliyet ve amaç gözetmeyen, istihdam yaratmayı, sosyal yardımlaşmayı benimsemiş, kurumsal bir çatı altında toplanmak amacımız vardı. Bu çerçevede bir program ve hedef belirledik” dedi.

Başkan Bozkurt'un konuşmasının ardından Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'da birer konuşma yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Daha sonra protokol mensupları ve dernek yönetimi tarafından açılış kurdelası kesilerek dernek binası hizmete girdi.