Bandırma'da dolandırıcılara JASAT operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde JASAT ekiplerinden dolandırıcılık ile ilgili operasyon düzenlendi.

Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden M.K. isimli kişi, Antalya'da ikamet ettiğini ve facebook üzerinden tanıştığı U.D. isimli şahısla 28 adet koyun karşılığında toplam 35 bin TL'ye anlaştığını, daha sonra bu koyunları Bandırma'ya getirdiğini, burada U.D.'ye koyunları teslim ettiğini, parasını alamadığını ve şüpheliye ulaşamadığını beyan ederek, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak Bandırma Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Bandırma "JASAT" ekibi tarafından yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda koyunların yüklendiği 20 N 0114 plakalı araç tespit edilerek, aracın Bandırma-Kayacık Mahallesi istikametine gittiği görüldü. Kayacık Mahallesi'nde yapılan araştırmada bahse konu 28 adet koyun, G.Y. isimli şahsın Kayacık Mahallesi'ndeki ahırında bulundu.

G.Y., hayvanları B.Y. isimli şahıstan 28 bin TL karşılığında satın aldığını, almaya geleceğini bildirmesi üzerine, G.Y.'nin ahırında Merkez J.Krk.K.lığı ekipleri ve JASAT timince tertiplenerek beklenilmiş, saat 10.40 sıralarında iki şüpheli şahıs ahıra giriş yapması üzerine yakalandı.

Şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde B.Y. ve Ş.A. oldukları tespit edilirken, yapılan kaba üst aramasında B.Y.'nin üzerinden çıkan 7.65 çapında Blow marka kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

B.Y., U.D. isimli şahsın 34 BRR 489 plakalı araç ile İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı bilgisini verince, şüpheli aracın yakalanması için Göbel Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Şüpheli U.D. de araç içerisinde yakalanarak Bandırma ilçe Jandarma Komutanlığına getirildi ve yapılan sorgulamasında Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesince resmi belgede sahtecilik suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda U.D., B.Y. ve Ş.A. gözaltına alınarak mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığında işlemleri devam ediyor. 28 adet küçükbaş hayvan ise müşteki M.K.'ye teslim edildi.