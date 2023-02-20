Bandırma'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dolu yağışı ve sağanak yağış etkili oldu

Bandırma'da öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı ve ardından gelen sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran dolu nedeniyle caddelerde küçük çaplı su birikintileri oluştu.

Bandırma'da etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın bir an bastırmasıyla yağışa ve doluya sokakta yakalanan vatandaşlar ise evlerinin yolunu koşarak tuttu. Yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, sokak ve caddelerde temizlik çalışması başlattı. Dolu yağışın ardından sağanak yağmura dönmesiyle şehir merkezlerin alçak kalan kısımlardaki rögar kapaklarından sular fışkırdı. Aniden bastıran yağış dakikalar sonra yerini güneşli ve rüzgarsız havaya bıraktı.