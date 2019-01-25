Bandırma'da Dünya Gümrük Günü Kutlandı

26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan törenle kutlandı. Sabah saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanında yapılan törene Bandırma Gümrük Müdür Mehmet Çiçek ve gümrük çalışanları katıldı.

Gümrük Müdür'ü Mehmet Çiçek, Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gümrük Müdürü Çiçek şunları söyledi; "26 Ocak dünya gümrük günü her yıl farklı bir tema belirlenerek kutlanmakta olup, 2019 yılı ve özellikle 26 Ocak Dünya Gümrük Günü için, “Kesintisiz Ticaret seyahat ve taşımacılık için akıllı sınırlar” sloganı belirlenmiştir. 2018 yılında ülkemizde tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış ve 168 milyar doların üzerine çıkılarak bu alanda büyük bir başarı elde edilmiştir. Bandırma Gümrük Müdürlüğü olarak 2018 yılında ihracatımız yüzde 10 artarak 548 milyon 253 bin dolara ulaşmış ve bu rekora katkıda bulunmuştur. Bakanlığımızın Ticaret kolaylaştırması da sağladığı kolaylıklar ile 2023 yılında hedeflenen 500 milyar dolar ihracata ihracatlarımız da birlikte gümrük çalışanları olarak ulaşacağımız yönünde inancımız tamdır. Bu vesile ile dünya gümrük günü kutluyor tüm camiamıza başarılar diliyorum”dedi.