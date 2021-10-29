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Bandırma'da düzenlenen Fener alayına binlerce kişi katıldı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Cumhuriyet ’in kuruluşunun 98.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Cumhuriyet 'in kuruluşunun 98. Yıl dönümü sebebiyle düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.


Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı fener alayı yoğun katılımlı gerçekleştirilirken Cumhuriyet Yürüyüşüne Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal,6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp , Belediye Başkanı Tolga Tosun,Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, CHP İlçe Başkanı Selim Panç, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte binlerce Bandırmalı katıldı.


Ordu Caddesi ve Hamit Kaplan Caddesini birleştiren kavşakta oluşturulan kortej Cumhuriyet Meydanına hareket ederken Cumhuriyet Bayramı 98. yıl coşkusuna eşlik eden yoğun katılımcılar nedeniyle hes kodu kontrolleri nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Yaklaşık 2 kilometrelik yol boyunca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' " Vatan bölünmez Şehitler Ölmez" sloganları atıldı ve andımız okundu. Korteje anne ve babalarıyla birlikte katılan çocuklar da kutlamalara renk kattı.

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