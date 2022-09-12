Bandırma'da eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Bandırma'da da 24 bin öğrenci ve 2 bin öğretmen yeni eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitime başladı.

Bandırma Yaman Egeli İlkokulu'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcında ilköğretim haftası kutlandı. İlk olarak İstiklal Marşı okundu ardından öğrenciler tarafından hazırlanan günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler okundu. Okul Müdürü Adnan Akbaş kısa bir konuşma gerçekleştirerek yeni eğitim öğretim yılı ülkemize hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yaman Egeli İlkokulu Müdürü Adnan Akbaş “Çocukların sesi o kadar harika geliyor ki, heyecanlı ve meraklı öğrencilerim olduğu için çok mutluyum. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı. Ülkemize milletimize, ilçemize, okulumuza hayırlı olsun. Bu yılı umarım başarılarla dolu, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı olarak hep birlikte yaşarız. Değerli velilerimiz sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Okulumuzu ve öğrencilerimizi daha iyi yerlerde görmek için birlikte çalışalım.” dedi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ilk ders saatlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan da, Çalışkanlar İlkokulu, Ticaret Odası İlkokulu ve Ahmet Baş Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Aslan “24 Bin Öğrencimiz Eğitim Öğretim Yılına Başlıyor”

Bandırma İlçe Milli eğitim Müdürü Mutlu aslan “Resmi ve özel okullarda dâhil 2 bin civarında öğretmenimiz ve 24 bin öğrencimiz eğitim öğretim yılı için bugün itibariyle ders başı yapmış bulunuyor. Yeni eğitim-öğretim yılının yarınlarımızın güvencesi öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyor; başarılarla dolu bir eğitim dönemi temenni ediyorum” dedi.