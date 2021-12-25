Bandırma'da El Emeği Yılbaşı Alış veriş günleri başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Belediye ve Kent Konseyi Kadınlar Meclisi tarafından dört gün sürecek " El emeği Yılbaşı Alışeriş günleri" başladı.

Bandırma eski belediye binası altında dört gün sürecek " El emeği Yılbaşı Alış veriş günleri" Belediye Başkanı Tolga Tosun'un yaptığı açılış ile başladı. Pandemiden etkilenen kadınların evlerinde yaptıkları ürünlerin satışa sunulduğu etkinlik hakkında bilgi veren Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Karaarslan, " Kent Konseyi Kadınlar Meclisi ve Bandırma Belediyesi ile hep birlikte düzenlediğimiz Pandemiden etkilenen tüm kadınlarımızın evinde yaptıkları ürünlerin satışa sunulduğu ürünleri burada buluşturduk. Burada satış yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunan kadınlarımızı kutluyorum. Kendi başına ayakta durmaya çalışan kadınlarımızı kutluyorum. Herkesi bu alış veriş günlerinde üreten kadınlarımıza destek olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. Etkinliğin ilk gününde vatandaşların Alış veriş günlerine büyük ilgi gösterdiği görüldü.