Bandırma'da “Endüstriyelleşen Dünyada Spor” paneli

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından "Endüstriyelleşen Dünyada Spor" konulu panel düzenlendi.

Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Panelistlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev'in ilk sözü Mehmet Özdilek'e vermesiyle devam etti. Özdilek, “Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen, zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz” diye konuştu.

Ergün Penbe ise, “Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

Sonrasında sözü alan Önder Özen de, “Bugün Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar. Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia'yı satın almasının iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia'nın değeri düşse de La Liga'nın bir marka olduğunu, ligin değerinin düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia'yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu” diye konuştu.

Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.