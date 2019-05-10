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Bandırma'da fırınlara Ramazan denetimi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ekmek fırınları ve unlu mamul satan işyerleri Belediye Zabıtası tarafından denetlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ekmek fırınları ve unlu mamul satan işyerleri Belediye Zabıtası tarafından denetlendi. Ramazan ayının ilk günlerinde gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri ekmeklerin gramajlarını ölçmenin yanısıra yapım aşamalarını, kullanılan aletlerin temizlik ve hijyen yönünden uygunluğu da denetlendi.


Bandırma Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılan, fırın ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerinin denetimleri Ramazan ayı'nın gelmesiyle arttırıldı. Bir çok imalathane ve iş yerine teftişte bulunan zabıta personeli ekmek fiyatları, gramaj ve hijyen hususları ile ilgili eksiklere sözlü ve yazılı ihtarlarda bulundu.

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