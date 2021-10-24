Bandırma'da fırtına etkili oluyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüşerek hayatı olumsuz etkiliyor.

Özellikle deniz trafiğini olumsuz etkileyen fırtına sebebiyle saat:15 :30 da Bandırma'dan kalkacak deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Bandırma Limanında da yük boşaltma çalışmaları da fırtına sebebiyle durduruldu. Zaman zaman saatteki kızı 70 ile 90 km esen fırtına sebebiyle yük gemileri mendirek arkasında demirlemek zorunda kalırken, limana gemi giriş ve çıkışları durduruldu. Meteoroloji yetkililerince fırtınanın 1 gün daha etkili olacağı belirtildi.