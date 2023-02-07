Bandırma'da fırtına etkili oluyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Sibirya üzerinden etkili olan fırtına ile rüzgarın hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşıyor.

Bandırma'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, hızı zaman zaman saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferi ve tüm deniz seferler iptal edildi. Bandırma Limanı'nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi.

İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamalarının ve brandalarının fırtına nedeniyle zarar gördüğü gözlendi. Yetkililer, fırtınanın yarın da etkili olmasının beklendiğini açıkladı.