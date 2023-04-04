Bandırma'da gasp ve hırsızlık suçlarından 5 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince düzenlenen operasyonlarda 1 kişi gasp suçundan 4 kişi ise hırsızlık suçundan dolayı tutuklandı.

Yabancı uyruklu şahsa ait cep telefonunu gasp eden H.K. (30). isimli şahıs üzerinde gasp ettiği telefon ile birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma'da iş yeri ve evlerde hırsızlık yaptığı tespit edilen D.B. (28), T.G. (32), A.K. (31). ve İ.K. (17) isimli şahıslar çaldıkları eşyalar ile birlikte yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.K. (17). isimli şahıs iş yeri ve evlerde yaptığı hırsızlık suçlarından arandığı ve 15 adet suç dosyası olduğu tespit edildi.

İ.K.'nın ayrıca güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünde iş yerlerinin kapılarını zorladığı görüldü.