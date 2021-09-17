Bandırma'da hamsiye merhaba etkinliği

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği balık sezonunun açılması ve geçtiğimiz aylarda yaşanan müsilaj sorununun büyük oranda sona ermesi nedeniyle hamsili kutlama yaptı.

Bandırma Körfezi ve tüm Marmara'yı etkisi altına alan müsilaj kabusunun büyük oranda sona ermesi ve Eylül ayında açılan balık sezonu hamsiyle kutlandı. Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Özyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Bandırma'da bulunan dernek lokalinde pişirdikleri 100 kilo hamsiyi misafirlerine ikram ederek balık sezonunu hamsi yiyerek kutladılar.

Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Özyılmaz, "Hamsi'nin bizim kültürümüzde apayrı bir yeri vardır. Balıkçılarımız bu yıl müsilaj nedeniyle kara günler yaşadı. Vatandaşlarımızın bir kısmı halen tedirgin. Eylül ayı itibarıyla balık sezonu da açıldı. Bizler de hem bunu kültürümüzün önde gelen balığı hamsiyi yiyerek kutlamak hem de vatandaşlarımızın balık yemeye karşı tedirginliğini bir nebze olsun ortadan kaldırmak istedik" dedi.

Etkinliğe Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri Yusuf Ziya Çelikoğlu ve Soner Koçoğlu da eşlik etti.