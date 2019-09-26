Bandırma'da " Haydi Çocuklar bisikletle okula" projesi

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS) tarafından öğrencilerin bisikletleri ile okula gidip gelmesini teşvik etmek amacıyla "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" projesi başlatıldı.

Bandırma'da öğrencilerin okullarına bisikletleri ile gidip gelmelerini teşvik etmek amacıyla "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" projesi başlatıldı. Proje kapsamında yapılan ilk etkinlikte öğrenciler yaklaşık 2 km pedal çevirerek okullarına bisikletleri ile gittiler. Okullarına bisikletleri ile ulaşan öğrencilere sertifika sunumu gerçekleştirildi.

Etkinlik ile ilgili görüşlerini belirten Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Güler: “Kıymetli öğrenciler gençlik içine düştüğü buhranları bu tür etkinlikler ile aşacak. Özellikle oluşturduğunuz BANBİS kulübü ile ilgili tüm herkese teşekkür ediyorum. Gençliğin boş kaldığında neler ile uğraştığını, ne kötü durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Böyle bir durumda sizin böylesine güzel ve faydalı bir etkinlikte boy göstermeniz çok önemli. Umarım bisiklet ileride de ulaşım aracınız olur. Projede emeği geçen katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, katılan öğrencilere sertifikalarının verilmesi ile tamamlandı. Etkinliğe Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, partilerin meclis üyeleri ve okul müdürleri katıldı.