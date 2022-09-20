İhlas Haber Ajansı

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Bandırma'da hırsız çatıda uyuyakaldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde müstakil bir eve hırsızlık amacıyla çatıdan girmeye çalışan şahıs, aşırı alkol nedeniyle çatıda uyuyakaldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde müstakil bir eve hırsızlık amacıyla çatıdan girmeye çalışan şahıs, aşırı alkol nedeniyle çatıda uyuyakaldı.


Edinilen bilgiye göre, Paşabayır Mahallesi 10 Sokak'ta sabaha karşı komşuların çatıda hareketsiz birinin yattığını görmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi; çatıda hareketsiz yatan şahsı çatıdan aşağıya indirdi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin şahsı kontrol etmesi üzerine kişinin aşırı derecede alkollü olduğu ve bu sebeple çatıda uyuyakaldığı öğrenildi. Evde yaşayan kişilerin şikayetçi olması üzerine şahıs, polis ekipleri tarafından polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

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