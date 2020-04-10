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Bandırma'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtılıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Vefa Destek Grubu tarafından gıda ve hijyen kolilerinin dağıtımına başlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Vefa Destek Grubu tarafından gıda ve hijyen kolilerinin dağıtımına başlandı.


Bandırma'da Kaymakamlığı koordinesinde Vefa Destek Grubu tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu koliler dar gelirli ailelere dağıtılmaya başlandı. Bandırma'daki bir depoda hazırlanan kolilerde yumurtadan bakliyata kadar gıda çeşitleri ile hijyen malzemeleri bulunuyor.


Özenle ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan yardım kolilerinin her birinde gıdadan temizlik maddesine kadar 17 faklı ürün yer alırken, toplam 1600 koli Bandırma'nın çeşitli mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

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