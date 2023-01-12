Bandırma'da ilk defa ses teli implantı uygulandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 7 ay önce guatr ameliyatı sonrası ses teli felci olan hasta Ayşe Kasım'a Bandırma'da ses teli implant uygulandı.

Çanakkale'de oturan ve 7 Ay önce guatr ameliyatı sonrası ses teli felci olan hasta Ayşe Kasım'a Bandırma'da ses teli implant uygulandı. Bandırma Entu KBB Doktorlarından Doç. Dr. Engin Başer ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çok ileri düzeyde ses kısıklığı olan hasta Ayşe Kasım'a Bandırma'da ilk defa yapılan ses teli implant ameliyatı uygulandı. Bu sayede ses tellerindeki ses kısıklığı kalıcı olarak düzeltildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Engin Başer; “Daha önce birçok hastama uyguladığım ses teli implantı ameliyatını Bandırma'da da bir ilk olarak başarılı bir şekilde uyguladık. Ameliyatımızın başarılı geçmesi ve hastamızın sesinin eski haline kavuşması hem hastamız hem de bizim için oldukça mutluluk verici oldu. Bandırma'da böyle özellikli ameliyatların yapılıyor olması bölgemiz için çok önemli. Ameliyatta birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim” dedi.