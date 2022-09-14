Bandırma'da İlköğretim haftası kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ilköğretim haftası çeşitli etkinlikler ile Bandırma'da kutlanmaya başladı.

İlköğretim Haftası çeşitli etkinlikler ile Bandırma'da kutlanmaya başladı. İlk etkinlik Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Buradaki çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını kapsayan törene Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, kurum ve okul müdürleri katıldı. İkinci tören ise Cumhuriyet İlkokulunda yapıldı. Buradaki törene İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selahattin Akalp, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, okul öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

İlköğretim haftasının açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Akgül “Her yıl okulların açıldığı ilk hafta yani eylül ayının 2. haftası ülkemizde "ilköğretim Haftası" olarak kutlanmaktadır. Uzun bir yaz tatilinin ardından başlayan yeni eğitim öğretim yılı çeşitli etkinliklerle sınıf ve okullarda kutlanarak okulun ve eğitimin önemi vurgulanmaktadır. Bu haftada özellikle okula yeni başlayan öğrenciler için okulun ne denli güzel bir yuva olduğu ve eğitimin ne kadar önemli olduğu kavratılmaya çalışılır. Okul ve eğitim sevgisiyle dolu bir yılın temelleri, bu hafta içinde atılır. Cumhuriyet ilkokulu, 2022-2023 eğitim öğretim yılına her yıl artarak devam eden görev bilinci ve aşkıyla, büyük bir görev sorumluluğuna sahip 64 personeliyle hazırdır. Okulumuz bu yıl 90 okul öncesi, 280 1. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 1300 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. Her yıl olduğu gibi bu yılda öğretmenlerinizin üstün gayreti ve özverili çalışmaları ile velilerimizin de desteğini yanımıza alarak öğrencilerimiz okulumuzu Bandırma'da ve Balıkesir'de akademik başarılarda olduğu kadar sosyal ve sportif başarılarda da en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'da bir konuşma yaptı. Aslan konuşmasında “Hepimiz eğitimi, doğumdan başlayan hayat boyu devam eden bir süreç olarak tanımlarız. Bu süreç ailede başlar, okulda sonrasında ise sosyal ve kültürel boyutlarıyla tüm hayatımız boyunca devam eder. Ülkelerin hatta tüm dünyanın geleceği iyi yetişmiş insan gücüne bağlı olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Çocuklarımızın akıl, gönül ve çalışma kapasiteleri geleceğimizi belirlemektedir. Özellikle birinci sınıflarımız için yaşam boyu öğrenme şimdi başlıyor. Özellikle bu çağda Öğrencilerimize öğrenme arzusunu daha çok aşılamalı ve onlardaki sürekli öğrenme heyecanını diri tutmamız gerekmektedir. Türk Milli Eğitim Sisteminin en önemli hedefi fikri hür, Vicdanı hür, irfanı hür sağlam karakterli vatandaşlar yetiştirmektir. Ayrıca 2023,2053 ve 2071 vizyonumuz doğrultusunda ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu Muasırlaşmak ve çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi etrafında daha büyük hedeflere ulaşmamızı sağlayacak yegane sürecin eğitim olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz. “ dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu. Halk oyunları gösterisi ile etkinlik sona erdi .