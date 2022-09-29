Bandırma'da İtfaiyecilik Haftası Kutlanıyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İtfaiye Haftası etkinlikleri içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bandırma Grup Amirliği ekipleri Bandırma Cumhuriyet Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, araçlar ile şehir turu atarak, Türk İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 308'inci yıldönümü ve İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla program düzenledi. Vatandaşlar, sirenleri ile şehir içinden geçen itfaiyecilere sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlara itfaiyecilik Haftası dâhilinde Balıkesir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda ziyarete gelen vatandaşlara İtfaiyecilik mesleği ile ilgili ve acil durumlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.