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Bandırma'da kaçak içki deposuna baskın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekipleri sahte içki üreten şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri sahte içki üreten şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bir kişi gözaltına alındı.


Polis ekipleri, Bandırma'da sahte içki üreten şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bandırma Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışmalarını sürdürdü.


İlçede polisin bir depoya düzenlediği baskında 478 litre sahte şarap, 2.85 litre sahte rakı, 27 litre etil alkol, 13 bin 906 kg anason bitkisi, bir adet damıtma makinesi, bir adet sanayi tipi ocak ve bira fıçısından hazırlanmış kazan ile 50 adet içki imalatında kullanılan plastik hortumlardan hazırlanmış düzenek ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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