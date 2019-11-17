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Bandırma'da kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi.


Bandırma KOM Grup Amirliği ekipleri bir iş yerine yaptıkları operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bandırma KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahısların iş yerine ait depoda yapılan aramalarda 4 bin 200 kilogram açık tütün, 2 bin 240 adet dolu makaron, 4 bin 250 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli Adli ve İdari tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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