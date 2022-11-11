Bandırma'da kaçak tütün operasyonu

“Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Bandırma'da operasyonlar gerçekleştirildi. 9 Kasım 2022 tarihinde Bandırma'da şüpheli şahıslardan yapılan aramada, 12 bin adet boş makaron, bin 600 adet dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 şüpheli yakalanarak, hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem yapılan şahıs ile ilgili tahkikat devam ediyor.