Bandırma'da Kadın - Der 'den anlamlı gösteri

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle Kadın-Der tarafından düzenlenen dans gösteriminde Kadın Kurtuluş mücadelesinde Çiçek Nine, Fatma Çavuş, Nene Hatun, Şerife Bacı, Afife Jale, Sabiha Gökçen, Aybike Öğretmen anlatıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kadın-Der'in düzenlemiş olduğu "Kurtuluşumuz Kadınlar" Tiyatral Dans Gösterimi, Barış Manço Kültür Merkezinde yapıldı. Gösteride Kadın Kurtuluş mücadelesinde Çiçek Nine, Fatma Çavuş, Nene Hatun, Şerife Bacı, Afife Jale, Sabiha Gökçen, Aybike Öğretmen anlatıldı. Çocukların Halk Oyunları ve bireysel performanslarının büyük beğeni topladığı tiyatral dans gösterimi; Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'un eşi Seda Tosun, Meclis Üyesi Merve Polat, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Karaarslan , STK'lar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Gösterimin sonunda Belediye Başkan Av. Tolga Tosun'un eşi Seda Tosun'a Kadın-Der Kurucu Başkanı Esen Ersoy tarafından plaket takdim edilirken, Seda Tosun tarafından Esen Ersoy ve Bandırma Kültür Sanat Derneği Başkanı Gökhan Gökduman'a çiçek takdim edildi.