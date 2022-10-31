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Bandırma'da kadın kamyon sürücüsü kazada yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen kargo kamyonunun kadın sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen kargo kamyonunun kadın sürücüsü yaralandı.


Çanakkale-Bandırma yolu Şirinçavuş köyü mevkiinde bir kargo firmasına ait kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför kabininde sıkışan sürücü Selma A., Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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