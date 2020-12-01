Bandırma'da Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakam Günhan Yazar Başkanlığında yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Bandırma'da Kaymakam Günhan Yazar başkanlığında yapıldı.

Toplumsal farkındalığın artması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi faaliyetlerinin ön plana çıkarılması amacıyla Kaymakamlık Makamında gerçekleştirilen toplantıya; Kaymakam Günhan Yazar, Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Onyedi Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Aybeniz Akdeniz Ar, İlçe Jandarma Komutanı Yb.Mahir Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sayın Başak Şen Ilgaz ve İlçe Sosyal Hizmet Müdürü katıldı.

Kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalığın arttırılması, koordine edilmesi, takip ve izleme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda kurumlarca ilçee yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.