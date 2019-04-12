Bandırma'da kağıt model uçak yarışması düzenleniyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi Yaklaşık 60 Okuldan 10 bin öğrencinin katılım sağlayacağı Kâğıt Model Uçak Yarışması düzenliyor.

THK Bandırma Şubesi, Bandırma'da ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik kâğıt model uçak yarışması düzenliyor. THK Bandırma Şube Başkanı Varol Memişler, yarışmanın çocukların araştırma ve el becerilerini geliştirmek, birlikte vakit geçirme alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Memişler, “Havacılık adına güzel bir proje olacak. 3 aydan beri yarışmanın hazırlıkları devam ediyor. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimizin katılacağı bu yarışma BENGİ projesine dâhil edildi. Süreç içinde, okulları ziyaret ederek devam eden yarışmaları yakından takip ettik. Öğrencilerin yarışmaya yoğun ilgi gösterdiğini gördük ve bu ilgi bizi çok mutlu etti. Okullarda düzenlenen yarışmalar sonucu kendi kategorilerinde birinci olan öğrenciler 24 Nisan günü finallerde yer alacaklar. Finallere katılacak öğrencilerimizin tamamına günün anısına tişört ve model uçak kiti hediye edeceğiz. Yaklaşık 60 öğrenci finallerde yarışacak. Kendi kategorilerinde birinci olan öğrencilere 1 çeyrek altın, ikinci olan öğrencilere 1 gram altın ve üçüncü olan öğrencilerimize de yarım gram altın hediye edeceğiz” ifadesinde bulundu.