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Bandırma'da kahvehanede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kahvehanede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, olayda 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kahvehanede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, olayda 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kahvehanede başlayan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle M.G. silahıyla T.Y., D.Y. ve T.Y.'yi yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan M.G.'yi yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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