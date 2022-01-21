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Bandırma'da kar öncesi sağanak yağış etkili oluyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı öncesi yağmur etkili oluyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı öncesi yağmur etkili oluyor.


Bandırma'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteorolojiye göre, yağışların bu gece saatlerinden itibaren kara dönüşmesi ve salı gününe kadar fasılalarla sürmesi bekleniyor.

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