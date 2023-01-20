Bandırma'da karne heyecanı

Yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

2022/2023 öğretim yılında ilk dönem sona ererken Bandırma'da 24 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. İlçe protokolü Bandırma Ticaret Borsası İlkokulu ve Ortaokulundaki öğrencilere karnelerini dağıttılar.

Karne törenine, Kaymakam Engin Aksakal, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Şube müdürü Burak Ata katıldı. Ticaret Borsası İlkokulu ve Ortaokulu dördüncü ve sekizinci sınıfların karnelerini dağıtan Kaymakam Engin Aksakal, Bandırma'da başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirildiğini belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Velilere de seslenen Kaymakam Aksakal, öğrencilerin tatilde dinlenmeleri istedi ve kitap okumalarını da tavsiye etti. Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan yılsonu nedeniyle yaptığı açıklamada, ”Eğitim Öğretim yılını verimli bir şekilde değerlendiren sizler, bir üst sınıfa geçecek veya okulunuzdan mezun olarak yeni bir başlangıca adım atacaksınız. Emeklerinizin ve başarınızın sembolü olan karnelerinizi, haklı gurur ve mutlulukla alıyorsunuz. Çalışmalarınız sonucunda almış olduğunuz karneler, başarılarınızın göstergesi olmalarının ötesinde,sizler için kendinizi keşfetmeniz ve hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için birer pusuladır. Ülkemizin yarınlarına sizler yön vereceksiniz. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan siz değerli evlatlarımızın donanımlı, teknolojik yeniliklere hakim, geleceğimize yön verecek bireyler olarak yetişmesi önceliğimizdir" dedi