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Bandırma'da kayalıklar arasından fışkıran incir ağacı şaşırtıyor

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde sahil bandındaki kayalıklar arasında yetişen incir ağacı görenleri şaşkına çeviriyor.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sahil bandındaki kayalıklar arasında yetişen incir ağacı görenleri şaşkına çeviriyor.


Bandırma sahil bandında bulunan kayalıklar arasından fışkıran İncir ağacı, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekiyor. Kayalıkların arasında yetişen tek incir ağacı görenleri şaşırtıyor. İki kayanın arasında yetişen ağaç, görselliğiyle de farklı bir güzellik oluşturuyor.

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