Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kazada yaralanan olmazken, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan 10 AAK 503 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazadan sonra araç sürücüsü kısa süreli şok yaşarken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazazede sürücüye yardımcı oldu. Maddi hasarlı kaza tutanağı tutulan kaza sonrasında tek şeritten sağlanan ulaşım normale döndü.